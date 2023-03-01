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Рахманович: «Изнурительная работа и железная дисциплина — это то, чего не хватает русскому футболу»

Алина Савинова
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Боснийский полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович рассказал про свой лучший день в прошлом году.

«Коньяспор» — команда примерно уровня «Крыльев». А мы сумели стать третьими в Суперлиге. Огромное достижение для всего города и болельщиков, бронзу «Конья» прежде брала только раз. Опередили «Бешикташ», «Галатасарай»! — приводит Sport24 слова Рахмановича.

Также он ответил на вопрос, в чем секрет успеха «Коньи».

«Изнурительная работа и железная дисциплина. То, чего, на мой взгляд, не хватает русскому футболу. В определенные моменты что сезона, что игры команды здесь шатает: то вверх, то вниз. Концентрации и стабильности недостаточно», — добавил полузащитник.

Рахманович выступал за турецкий «Коньяспор» с 2021 по 2022 год. В 2022-ом он перешел в «Крылья Советов».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-01-iznuritelnaya-rabota-i-distsiplina-etogo-ne-khvatayet-russkomu-futbolu-khavbek-krylyev-rakhmanovich-ob-rpl
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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Торпедо М

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