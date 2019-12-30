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Полузащитник «Краснодара» Ланин подписал контракт с «Енисеем»

18:55
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Полузащитник Олег Ланин и «Краснодар» досрочно прекратили трудовые отношения. Таким образом, по соглашению трех сторон, аренда полузащитника в «Енисее» прекращена, после чего Ланин заключил с клубом из Красноярска полноценный контракт на 1,5 сезона, сообщает официальный сайт «Енисея»

В первой части сезона чемпионата Олимп-ФНЛ Олег Ланин провел 20 матчей, 19 из которых — в стартовом составе.

Дополнительная информация

https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/2019/12/30/%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b3-%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82-%d1%81-%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%b5/

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