Полузащитник «Краснодара» Ланин подписал контракт с «Енисеем»

Полузащитник Олег Ланин и «Краснодар» досрочно прекратили трудовые отношения. Таким образом, по соглашению трех сторон, аренда полузащитника в «Енисее» прекращена, после чего Ланин заключил с клубом из Красноярска полноценный контракт на 1,5 сезона, сообщает официальный сайт «Енисея»

В первой части сезона чемпионата Олимп-ФНЛ Олег Ланин провел 20 матчей, 19 из которых — в стартовом составе.