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Сегодня, 20:36

Сперцян: «Хотелось бы, чтобы я забивал больше с игры, чем со стандартов»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:1).

— Очень рад снова забить. Главное — мы набрали очередные три очка. Хотелось бы, чтобы я забивал больше с игры, чем со стандартов. Нужно продолжать работать в том же духе!

— На что можете рассчитывать с такой игрой? Можете побороться за медали?

— Работаем, конечно. Хотим выигрывать и показывать это в каждой игре. Будем работать.

— Общались ли с Захаряном по «Челси»?

— Нет, не общались. Буду рад, такой шанс один раз в жизни бывает.

— Стоит ли ему в 19 лет уезжать из России?

— Честно, не знаю, не могу сказать.

— Ты бы хотел уехать таким же образом через год?

— Посмотрим, не знаю. Сейчас я здесь. Еще столько игр.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 0
ЦСКА 0
Перерыв

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Торпедо (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
4
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 4 : 1
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 2 : 2
27.08 17:30
Факел – Спартак
 1 : 4
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
28.08 13:00
Урал – Зенит
 0 : 4
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 5 : 1
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 1 : 4
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 6 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Михаил Опарин

Михаил Опарин

Ахмат

 2 1 0
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