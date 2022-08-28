Сперцян: «Хотелось бы, чтобы я забивал больше с игры, чем со стандартов»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:1).

— Очень рад снова забить. Главное — мы набрали очередные три очка. Хотелось бы, чтобы я забивал больше с игры, чем со стандартов. Нужно продолжать работать в том же духе!

— На что можете рассчитывать с такой игрой? Можете побороться за медали?

— Работаем, конечно. Хотим выигрывать и показывать это в каждой игре. Будем работать.

— Общались ли с Захаряном по «Челси»?

— Нет, не общались. Буду рад, такой шанс один раз в жизни бывает.

— Стоит ли ему в 19 лет уезжать из России?

— Честно, не знаю, не могу сказать.

— Ты бы хотел уехать таким же образом через год?

— Посмотрим, не знаю. Сейчас я здесь. Еще столько игр.