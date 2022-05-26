Захарян вспомнил о потасовке в матче «Динамо» — «Спартак»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вспомнил о конфликте в матче 11-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» (2:2).

На 40-й минуте встречи после жесткого подката 19-летнего россиянина против защитника москвичей Максимилиано Кофрие началась массовая потасовка.

«Да я просто сделал подкат, — приводит слова Захаряна «РБ Спорт». — Не сказать, что я прямой ногой попал. Просто чуть-чуть зацепил в подкате. Я не понимаю, зачем надо было устраивать потасовку. Я сделал подкат и пошел назад. Нет, ну неправильный подкат, я чуть завелся. Если бы там что-то такое было, посмотрели бы повтор и меня бы удалили. А там ничего грубого не было. Да, может быть, можно было без подката обойтись. Но зачем было эту стычку начинать, не знаю, зачем?»

Полузащитник ответил, грубо ли против него играют.

«Специально нет. Я думаю, если кто-то и пытается опекать, то нет такого, чтобы кто-то пытался сломать. Но да, опекают, бывает, что защитник бежит со мной до центра поля. Но грубо нет, все спокойно», — сказал он.

В прошедшем сезоне Захарян забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 33 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

По итогам сезоне «Динамо» с 53 очками заняло третье место в РПЛ. «Спартак» набрал 38 баллов и расположился на 10-й позиции.