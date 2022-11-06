Источник: «Сочи» хочет предложить 37-летнему Нобоа продлить контракт

«Сочи» планирует предложить полузащитнику Кристиану Нобоа новый контракт, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство клуба довольно игрой 37-летнего игрока в текущем сезоне и рассматривает возможность продления контракта.

Действующее соглашение Нобоа с клубом рассчитано до лета 2023 года. Он играет за «Сочи» с лета 2019. В текущем сезоне полузащитник провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

«Сочи» после 16-и туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.