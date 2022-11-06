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Сегодня, 11:23

Источник: «Сочи» хочет предложить 37-летнему Нобоа продлить контракт

«РБ Спорт»: «Сочи» хочет предложить 37-летнему Нобоа продлить контракт
Анна Горшкова
Корреспондент
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«Сочи» планирует предложить полузащитнику Кристиану Нобоа новый контракт, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство клуба довольно игрой 37-летнего игрока в текущем сезоне и рассматривает возможность продления контракта.

Действующее соглашение Нобоа с клубом рассчитано до лета 2023 года. Он играет за «Сочи» с лета 2019. В текущем сезоне полузащитник провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

«Сочи» после 16-и туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sochi-planiruet-predlozhit-37-letnemu-noboa-prodlit-kontrakt/

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Кристиан Нобоа
РПЛ
ФК Сочи
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
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5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
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10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
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 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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