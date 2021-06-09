Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Полузащитник ЦСКА Бийол может вернуться в Словению

22:35
Яка Бийол. Фото ПФК ЦСКА.
Яка Бийол. Фото ПФК ЦСКА.
Теги:

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может вернуться в родную Словению. «Марибор» готов взять в аренду на сезон 22-летнего хавбека, сообщает SNportal.sl.

Ранее «Ганновер» принял решение не выкупать контракт полузащитника. На официальном сайте клуб объявил о расставании с ним и еще пятью футболистами.

За «Ганновер» он выступал на правах аренды. В сезоне-2020/21 футболист отыграл 30 матчей во второй бундеслиге и не отметился результативными действиями.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Очень благодарен Зареме. И высоко ценю ее мнение». Большое интервью Доменико Тедеско
Как похудеть без вреда для здоровья. Инструкция от эксперта
В «Минске» подтвердили, что полузащитник клуба близок к переходу в «Локомотив»
«Внука не видели ни разу. Жена Вани сказала: «Не надейтесь». Отец Ивана Ткаченко — о жизни после гибели «Локомотива»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы