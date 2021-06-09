Полузащитник ЦСКА Бийол может вернуться в Словению

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может вернуться в родную Словению. «Марибор» готов взять в аренду на сезон 22-летнего хавбека, сообщает SNportal.sl.

Ранее «Ганновер» принял решение не выкупать контракт полузащитника. На официальном сайте клуб объявил о расставании с ним и еще пятью футболистами.

За «Ганновер» он выступал на правах аренды. В сезоне-2020/21 футболист отыграл 30 матчей во второй бундеслиге и не отметился результативными действиями.