Полузащитник ЦСКА Бийол может вернуться в Словению
22:35
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол может вернуться в родную Словению. «Марибор» готов взять в аренду на сезон 22-летнего хавбека, сообщает SNportal.sl.
Ранее «Ганновер» принял решение не выкупать контракт полузащитника. На официальном сайте клуб объявил о расставании с ним и еще пятью футболистами.
За «Ганновер» он выступал на правах аренды. В сезоне-2020/21 футболист отыграл 30 матчей во второй бундеслиге и не отметился результативными действиями.
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