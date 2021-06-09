Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о переменах в клубе.

— За полтора года в клубе сменилось три генеральных директора. У вас возникало ощущение, что попали в какой-то плохой фильм?

— (Смеется.) Три — это много, очень много. Изменения наверху приводят к переменам и на других позициях. За это время, скажем, я познакомился с тремя тренерами «Спартака-2». Да, за 18 месяцев произошло многое. Самое интересное, что мы при этом не пикировали вниз. В Германии что-то меняют, когда в команде идет не так, — следуют выводы. В «Спартаке» же мы постоянно поднимались вверх, но руководители все равно уходили и приходили.

Для тренера, конечно, это дополнительный стресс, ведь с каждым новым директором нужно заново обсуждать планы по футболистам, стратегию развития. Это отнимает много времени. Но только не подумайте, что я жалуюсь или, еще хуже, осуждаю. Нет, просто перечисляю факты. Тренер обязан принимать любые решения клуба, это понятно.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.