Бывший президент Российского футбольного союза и экс-министр спорта Виталий Мутко — о проверке судей на полиграфе. Напомним, что в новом сезоне Тинькофф-Чемпионата России уже несколько арбитров проходили проверку после неудовлетворительной работы во время игр.

После судейских скандалов арбитр Алексей Еськов принял решение взять паузу в карьере, а судей Василия Казарцева, Владимира Москалева и Алексея Сухого — отстранили.

— Полиграф — ерунда, я не верю в эти вещи. Должно быть единое трактование правил. А то я слушал Калошина (руководителя проекта по внедрению VAR в России) и ничего не понял, — сказал Мутко в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

— Как отношусь к судейству в чемпионате России? Я всегда хотел, чтобы судейский корпус был независимым. Хотел, чтобы судьи были а-ля американские полицейские. Личности нужны. Вот был арбитр Игорь Егоров из Нижнего Новгорода. Он ошибался, но это была личность.