РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Полетит ли Кокорин на второй сбор «Зенита», станет известно в среду

15:10
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Как сообщили корреспонденту «СЭ» Вячеславу Короткину в «Зените», список футболистов на второй зимний сбор команды станет известен в день вылета.

Питерцы проведут его в испанском Бенидорме с 29 января по 10 февраля.

Будет ли в списке форвард Александр Кокорин, на данный момент до конца не известно.

Напомним, 21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Сегодня жена форварда Дарья Валитова в своем Instagram подтвердила: Кокорин не собирается в «Сочи», а потому решением руководства «Зенита» отправлен на весеннюю часть сезона во вторую команду. Сам футболист сообщил: на основные сборы с «Зенитом» он не едет, а о своем будущем пока ничего сказать не может.

Опрос

проголосовало: 30398
Все опросы
Где должен играть Александр Кокорин весной-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир