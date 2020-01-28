Полетит ли Кокорин на второй сбор «Зенита», станет известно в среду

Как сообщили корреспонденту «СЭ» Вячеславу Короткину в «Зените», список футболистов на второй зимний сбор команды станет известен в день вылета.

Питерцы проведут его в испанском Бенидорме с 29 января по 10 февраля.

Будет ли в списке форвард Александр Кокорин, на данный момент до конца не известно.

Напомним, 21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Сегодня жена форварда Дарья Валитова в своем Instagram подтвердила: Кокорин не собирается в «Сочи», а потому решением руководства «Зенита» отправлен на весеннюю часть сезона во вторую команду. Сам футболист сообщил: на основные сборы с «Зенитом» он не едет, а о своем будущем пока ничего сказать не может.