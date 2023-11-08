Погребняк: «Каждый день тренируюсь. В хоккей играем, в футбол»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал о том, как поддерживает форму.

— Вы играете за команду «Чисто Питер» в Медиалиге. Профессиональную карьеру завершили?

— Логично, что завершил, исходя из возраста, — приводит «РБ Спорт» слова Погребняка.

— Вам 8 ноября 40 лет. Но вы худой мужчина. В форме.

— Каждый день тренируюсь. В хоккей играем, в футбол. С Романом Николаевичем (Широковым. — Прим. «СЭ»).

Последним клубом Погребняка, не считая его выступления в Медиалиге, был «Урал», который он покинул в 2021 году. Также 40-летний россиянин играл за «Тосно», «Динамо», «Рединг», «Фулхэм», «Штутгарт», «Зенит» и другие команды.