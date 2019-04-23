Почему "Спартак" виртуально помирился с Каррерой? Онлайн Симонова и Егорова

Сегодня с 17.00 до 18.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.

Главные темы:

– Чего не хватает "Краснодару", чтобы биться за золото

– Кокорин – Мамаев – новые видео о драках, которые устроили футболисты

– "Спартак" и борьба за Лигу чемпионов

– Виртуальное примирение "Спартака" с Массимо Каррерой

– Слова Дмитрия Аленичева о том, что "Спартаку" очки нужнее" и троллинг пресс-атташе "Енисея"

– "Зенит" по праву чемпион или просто больше некому

– Лимит на легионеров – варианты и цель

– Кто лучший игрок сезона?

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