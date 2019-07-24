Почему Перейро может не перейти в "Спартак"

Инсайды Сергея Егорова.

Трансфер 24-летнего полузащитника ПСВ Гастона Перейро в "Спартак" на данный момент не представляется 100-процентным вариантом.

Вчера голландские СМИ сообщили, что клубы из Эйндховена и Москвы и договорились, сумма компенсации составит 15 миллионов евро, а сделке мешает позиция агента футболиста Пако Касаля. Появились версии о том, что красно-белые не заберут футболиста из-за нового подхода к селекции – не платить за услуги посредникам. По моим данным, это не так, дело не в том, что Касаль запросил большие комиссионные, а "Спартак" не готов их платить.

Перейро – футболист востребованный, после хорошего прошлого сезона в голландской лиге (27 матчей, 10 голов) у него есть предложения.

Первое – Китай. Там готовы отдать не меньшие деньги за трансфер, и обеспечить игроку личный контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год. Напомню, впрочем, что Артему Дзюбе летом прошлого года из Китая пришло предложение на 9 миллионов евро.

Второе – Англия. Именно переезд туда Касаль, судя по всему, рассматривает для своего клиента как приоритетный. Возможно, возникнут определенные трудности с квотой матчей за сборную, но, вероятно, агент считает решение вопроса достаточно простым.