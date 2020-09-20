«Почему не вышел на поле? Не знаю». Кокорин прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Рубином» (2:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ. 29-летний футболист остался в запасе и не появился на поле. При этом он назвал обидным удалением защитника Павла Маслова за несколько секунд до его предполагаемой замены.

— Игра нормально. Всех с победой. Все хорошо, — сказал Кокорин.

— Что скажете об удалении Маслова? Он сильно расстроен им?

— Удаление такое, обидное. Пару секунд до замены не хватило. Да, Паша в раздевалке сидит расстроенный.

— Что сказал Тедеско после матча?

— После игры все разошлись. Тренера не видели, он ушел на пресс-конференцию.

— Вы не вышли на поле — это решение тренера или что-то со здоровьем?

— Не знаю.

— Но чувствуете себя хорошо?

— Да-да, все нормально. (Максим Алланазаров)