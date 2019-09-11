Почему Чалов не уехал в Англию. Роман Бабаев все объяснил

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему армейцы отказались продавать лидера атак Федора Чалова. Форвардом летом интересовался лондонский «Кристал Пэлас».

— И Мариу Фернандес, и Федор Чалов могли покинуть ЦСКА. Причем могу признать, что и в том и в другом случае, предложения поступали очень хорошие. Не сказать, что они в два раза выше рынка, но, поверьте, очень достойные. Допускаю, что в будущем — еще и с учетом того, что Мариу не молодеет — мы таких сумм за игроков не получим. Однако несмотря на выгодную для ЦСКА финансовую составляющую, приняли решение в интересах команды, а не клуба как бизнес-предприятия. Поэтому я бы обратил ваше внимание на этот аспект. Сохранили лидеров и в то же время укрепились.

— Но на выходе получается, что ЦСКА остался с одним форвардом — Чаловым, который в начале этого сезона не так крут, как в прошлом. А если, не дай бог, он получит травму или дисквалификацию? От этого ведь никто не застрахован. И что тогда делать?

— Именно по этой причине я и сказал, что у нас нет абсолютного удовлетворения итогами трансферной кампании, поскольку основной целью было приобретение нападающего. Причем мы искали его еще до того, как поступило предложение по Федору от «Кристал Пэлас».

А уж когда начались переговоры по Чалову — хотя мы с первого дня дали понять коллегам, что не хотим в это трансферное окно этого футболиста продавать — должны были быть готовы к любому развитию событий. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь