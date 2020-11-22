Победитель первого круга проигрывал чемпионат всего раз последние 14 лет
ЦСКА в пятый раз в истории завершил на первом месте первый круг чемпионата России.
Ранее армейцы подходили к середине сезона лидерами в золотых сезонах-2003, -2006, -2012/13 и -2015/16. Более того, с 2006 года чемпион первого круга всего однажды позволял обойти себя на финише. Случилось это в сезоне-2013/14, когда красно-синие весной выдали рекордную серию побед и обошли «Зенит». (Кирилл Бурдаков)
Победители первой половины чемпионата России:
|
Сезон
|
Лидер*
|
Очки
|
Отрыв
|
Чемпион
|
Очки
|
Место*
|
1993
|
Спартак
|
26
|
4
|
Спартак
|
53
|
1-е
|
1994
|
Спартак
|
22
|
0
|
Спартак
|
50
|
1-е
|
1995
|
Спартак-Алания
|
39
|
11
|
Спартак-Алания
|
71
|
1-е
|
1996
|
Алания
|
41
|
3
|
Спартак
|
75
|
4-е
|
1997
|
Динамо
|
34
|
0
|
Спартак
|
73
|
2-е
|
1998
|
Спартак
|
31
|
1
|
Спартак
|
59
|
1-е
|
1999
|
Спартак
|
40
|
8
|
Спартак
|
72
|
1-е
|
2000
|
Спартак
|
37
|
5
|
Спартак
|
70
|
1-е
|
2001
|
Кр. Советов
|
29
|
1
|
Спартак
|
60
|
2-е
|
2002
|
Локомотив
|
35
|
3
|
Локомотив
|
66
|
1-е
|
2003
|
ЦСКА
|
33
|
6
|
ЦСКА
|
59
|
1-е
|
2004
|
Торпедо
|
31
|
1
|
Локомотив
|
61
|
4-е
|
2005
|
Локомотив
|
37
|
11
|
ЦСКА
|
62
|
4-е
|
2006
|
ЦСКА
|
28
|
0
|
ЦСКА
|
58
|
1-е
|
2007
|
Зенит
|
27
|
1
|
Зенит
|
61
|
1-е
|
2008
|
Рубин
|
29
|
2
|
Рубин
|
60
|
1-е
|
2009
|
Рубин
|
28
|
1
|
Рубин
|
63
|
1-е
|
2010
|
Зенит
|
39
|
9
|
Зенит
|
68
|
1-е
|
2011/12**
|
Зенит
|
46
|
0
|
Зенит
|
88
|
1-е
|
2012/13
|
ЦСКА
|
36
|
3
|
ЦСКА
|
64
|
1-е
|
2013/14
|
Зенит
|
36
|
3
|
ЦСКА
|
64
|
4-е
|
2014/15
|
Зенит
|
35
|
5
|
Зенит
|
67
|
1-е
|
2015/16
|
ЦСКА
|
36
|
6
|
ЦСКА
|
65
|
1-е
|
2016/17
|
Спартак
|
37
|
6
|
Спартак
|
69
|
1-е
|
2017/18
|
Локомотив
|
32
|
3
|
Локомотив
|
60
|
1-е
|
2018/19
|
Зенит
|
34
|
5
|
Зенит
|
64
|
1-е
|
2019/20
|
Зенит
|
33
|
3
|
Зенит
|
72
|
1-е
|
2020/21
|
ЦСКА
|
32
|
1
|
?
|
?
|
?
* Лидер после первого круга, место будущего чемпиона после первого круга.
** После 22 туров.
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