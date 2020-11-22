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Победитель первого круга проигрывал чемпионат всего раз последние 14 лет

19:00
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ЦСКА в пятый раз в истории завершил на первом месте первый круг чемпионата России.

Ранее армейцы подходили к середине сезона лидерами в золотых сезонах-2003, -2006, -2012/13 и -2015/16. Более того, с 2006 года чемпион первого круга всего однажды позволял обойти себя на финише. Случилось это в сезоне-2013/14, когда красно-синие весной выдали рекордную серию побед и обошли «Зенит». (Кирилл Бурдаков)

Победители первой половины чемпионата России:

Сезон

Лидер*

Очки

Отрыв

Чемпион

Очки

Место*

1993

Спартак

26

4

Спартак

53

1-е

1994

Спартак

22

0

Спартак

50

1-е

1995

Спартак-Алания

39

11

Спартак-Алания

71

1-е

1996

Алания

41

3

Спартак

75

4-е

1997

Динамо

34

0

Спартак

73

2-е

1998

Спартак

31

1

Спартак

59

1-е

1999

Спартак

40

8

Спартак

72

1-е

2000

Спартак

37

5

Спартак

70

1-е

2001

Кр. Советов

29

1

Спартак

60

2-е

2002

Локомотив

35

3

Локомотив

66

1-е

2003

ЦСКА

33

6

ЦСКА

59

1-е

2004

Торпедо

31

1

Локомотив

61

4-е

2005

Локомотив

37

11

ЦСКА

62

4-е

2006

ЦСКА

28

0

ЦСКА

58

1-е

2007

Зенит

27

1

Зенит

61

1-е

2008

Рубин

29

2

Рубин

60

1-е

2009

Рубин

28

1

Рубин

63

1-е

2010

Зенит

39

9

Зенит

68

1-е

2011/12**

Зенит

46

0

Зенит

88

1-е

2012/13

ЦСКА

36

3

ЦСКА

64

1-е

2013/14

Зенит

36

3

ЦСКА

64

4-е

2014/15

Зенит

35

5

Зенит

67

1-е

2015/16

ЦСКА

36

6

ЦСКА

65

1-е

2016/17

Спартак

37

6

Спартак

69

1-е

2017/18

Локомотив

32

3

Локомотив

60

1-е

2018/19

Зенит

34

5

Зенит

64

1-е

2019/20

Зенит

33

3

Зенит

72

1-е

2020/21

ЦСКА

32

1

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* Лидер после первого круга, место будущего чемпиона после первого круга.

** После 22 туров.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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