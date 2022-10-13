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13 октября, 16:15

Талалаев: «Худяков искренне поднимал футбол в Тамбове»

Талалаев рассказал об экс-спортивном директоре «Тамбова»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата», «Крыльев Советов», «Тамбова» и ряда других команд Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером» рассказал об экс-спортивном директоре «Тамбова» Павле Худякове.

— Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, как понимаю, в заключении?

— Он сейчас находится под домашним арестом. Очень рад тому, что все хотя бы так и он дома. Мы все совершаем ошибки. Не идеальна система, не идеальны мы. Но то, что он искренне, всеми своими возможностями поднимал футбол в Тамбове, — абсолютно точно. Дай бог, чтобы все в его судьбе изменилось в лучшую сторону. Думаю, так и будет.

— Вы с Худяковым созваниваетесь? И какие слова вы бы хотели ему передать?

— К сожалению, возможности с ним связаться сейчас нет. А те слова, которые хочу передать, скажу ему лично.

Полностью интервью Талалаева «СЭ» читайте здесь

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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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 - : -
15.10 14:00
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 - : -
15.10 14:00
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 - : -
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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

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 6 1 2
Марк Мампасси

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Локомотив

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