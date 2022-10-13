Талалаев: «Худяков искренне поднимал футбол в Тамбове»

Бывший главный тренер «Ахмата», «Крыльев Советов», «Тамбова» и ряда других команд Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером» рассказал об экс-спортивном директоре «Тамбова» Павле Худякове.

— Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, как понимаю, в заключении?

— Он сейчас находится под домашним арестом. Очень рад тому, что все хотя бы так и он дома. Мы все совершаем ошибки. Не идеальна система, не идеальны мы. Но то, что он искренне, всеми своими возможностями поднимал футбол в Тамбове, — абсолютно точно. Дай бог, чтобы все в его судьбе изменилось в лучшую сторону. Думаю, так и будет.

— Вы с Худяковым созваниваетесь? И какие слова вы бы хотели ему передать?

— К сожалению, возможности с ним связаться сейчас нет. А те слова, которые хочу передать, скажу ему лично.

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