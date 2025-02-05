Первый тренер Соболева: «Александру начинают доверять, он на правильном пути»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, оценил игру форварда петербуржцев.

«Александр на правильном пути, — приводит «РБ Спорт» слова Горбунова. — У него уже проходит период адаптации, он набирает физическую форму. Александру начинают доверять в команде. У Соболева все будет нормально во второй части чемпионата».

В первой части сезона Соболев провел 11 матчей за «Зенит» в РПЛ, но не отметился результативными действиями.