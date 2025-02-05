Первый тренер Соболева: «Александру начинают доверять, он на правильном пути»
Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, оценил игру форварда петербуржцев.
«Александр на правильном пути, — приводит «РБ Спорт» слова Горбунова. — У него уже проходит период адаптации, он набирает физическую форму. Александру начинают доверять в команде. У Соболева все будет нормально во второй части чемпионата».
В первой части сезона Соболев провел 11 матчей за «Зенит» в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|2
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|
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|1.03
|14:00
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|
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|1.03
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|19:30
|
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|2.03
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Спартак
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Алексей Батраков
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Мирлинд Даку
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Бителло
Динамо
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Зенит
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Зенит
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|1
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