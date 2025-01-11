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Первак: «Российские игроки не хотят ехать в Европу, живут себе спокойно, а футбол для них постепенно затухает»

Камила Абдурахманова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал о нападающем столичного «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин уже давно считается молодым и перспективным. Но 22 года — это уже не молодой, это уже мужчина. В этом сезоне он сбавил, это объективно, 100%. Раньше говорили об интересе к нему со стоны европейских клубов, но говорить можно много. У нас сейчас играет один Головин. Из «Динамо» уехал мальчик в «Реал Сосьедад», но он мало играет, больше тренируется. Понятно, что была травма. Так о чем мы можем говорить? О какой конкуренции? У нас никто там не играет. Сафонова в «ПСЖ» взяли вторым вратарем. В 90-х море футболистов играло в ведущих европейских клубах.

Сейчас больше идут журналистские блудни, сравнения футболистов. Но это все смешно. Никто даже и не думает никого приглашать. Да и российские игроки ехать не хотят, они здесь деньги получают, живут себе спокойно, а футбол для них постепенно затухает», — заявил Первак Legalbet.ru

В этом сезоне Тюкавин сыграл 21 матч за «Динамо» в различных турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 16 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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