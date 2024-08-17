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Первак — о трансфере Абены: «Спартак» унизил Джикию ниже канализации и взял парня из Суринама»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал переход защитника Миенты Абены в московский клуб.

«Спартак» объявил о переходе Абены 16 августа. 29-летний суринамец подписал контракт до 2026 года.

«Начнем с того, что был Джикия, 30-летний защитник, игрок уровня сборной. Рейтинг сборной Суримана, наверное, пониже, чем у сборной России. Надо с этого начинать: не думать «для чего» и «почему», а понять, как так вообще? Был настоящий капитан, член сборной, любимый спартаковский герой, как говорится. Взять его, унизить ниже канализации, убрать и взять парня из Суринама. Может, это просто бизнес?» — цитирует Первака Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
Юрий Первак
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