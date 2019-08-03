Пендель от Дзюбы. Тоннель новичка для Малкома в "Зените"

Новичок "Зенита" полузащитник Малком провел первую тренировку с командой, на которой игроку устроили традиционный тоннель новичка. Отметим, что лучше всех отличился лидер команды форварда Артем Дзюба, отвесивший бразильцу легкий пинок.

Напомним, что "Барселона" официально объявила, что российский клуб заплатил за 22-летнего бразильца 40 миллионов евро. Также предусмотрена выплата в размере 5 миллионов евро в зависимости от выступления Малкома в новой команде.

Его статистика в "Барсе" в прошлом сезоне: 24 матча, 4 гола и 2 результативные передачи. Бразилец – чемпион Испании-2018/19.