Пеле, Неймар и Халк вошли в топ-10 переоцененных футболистов в истории по версии Football 365

Портал Football 365 составил рейтинг самых переоцененных футболистов в истории. Его возглавил бразилец Пеле. Он является единственным в истории трехкратным чемпионом мира. Отмечается, что в 1962 году он был травмирован большую часть турнира, а на двух других не имел звездного статуса. Почти всю клубную карьеру провел в Бразилии и забивал, в том числе, командам вооруженных сил.

В топ-10 также вошли: Давид Жинола, Роберто Карлос, Клод Макелеле, Георгий Кикнадзе, Филиппе Коутинью, Неймар, Пол Скоулз, Хидетоши Наката и Халк.

Отмечается, что у экс-игрока «Зенита» была не выдающаяся клубная карьера. Также он играл в «Порту», Японии и Китае. Он не выходил дальше 1/8 финала Лиги чемпионов.