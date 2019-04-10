Павел Мамаев – свидетелю Андрацкому: "Это тебе не Вегас"

В Пресненском районном суде проходят слушания по делу Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Свидетель Андрей Андрацкий выразил недовольство тем, что его слова вырывают из контекста.

Свидетель достал телефон и говорит ему присылают сообщения с его цитатами: "Фразы вызывают из контекста! ".

Затем слово взял Павел Мамаев: "Ваша честь, а можно нам тоже дать возможность спортивные новости почитать? А то у нас доступа нет".

Свидетель: "Я думал что то, что я тут сказал, останется здесь".

Мамаев: "Это тебе не Вегас"! (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live