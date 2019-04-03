Павел Мамаев: "Играть нас на "Уэмбли" вывозят"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев пошутил по поводу своих матчей в Бутырском СИЗО, сообщает "Спортбокс" В феврале он принял участие в товарищеской игре на территории СИЗО, в которой забил 7 голов.

– В футбол больше не играли?

– Играли.

– На том же поле?

– Нет, нас на "Уэмбли" вывозят, – с улыбкой ответил Мамаев.

Сегодня в Пресненском суде проходит заседание по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. В избиении обвиняются Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и бывший футболист Александр Протасовицкий.

Отпустят ли Кокорина и Мамаева? Live!