15:55 | Футбол — РПЛ

Павел Мамаев: "Играть нас на "Уэмбли" вывозят"

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев пошутил по поводу своих матчей в Бутырском СИЗО, сообщает "Спортбокс" В феврале он принял участие в товарищеской игре на территории СИЗО, в которой забил 7 голов.

– В футбол больше не играли?

– Играли.

– На том же поле?

– Нет, нас на "Уэмбли" вывозят, – с улыбкой ответил Мамаев.

Сегодня в Пресненском суде проходит заседание по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. В избиении обвиняются Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и бывший футболист Александр Протасовицкий.

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Дополнительная информация

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI999695_V_futbol_igrali_nas_na_Uembli_vyvozat_Mamajev_shutit_pered_sudom

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