Экс-защитник «Спартака» Морозов: «Станкович приложил руку к прогрессу Умярова»

Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов считает, что главный тренер красно-белых Деян Станкович положительно повлиял на хавбека Наиля Умярова.

«Станкович ему доверяет, и он это чувствует, и прибавляет в игре, в интеллекте. Но ему надо еще прибавлять! Но уже сейчас видно, когда он в центре, как он подсказывает флангам. Станкович приложил руку к прогрессу Умярова. Он стал более тонким, умным игроком. У него появилась уверенность, потому что постоянно выходит на поле. Поэтому он стал достойно выглядеть», — цитирует Морозова Legalbet.

Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. За основную команду полузащитник провел 168 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

