Бушманов считает, что Угальде надо сразу заявлять о себе в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов ответил на вопрос, чего ожидает от новичка московской команды Манфреда Угальде.

«Когда в «Спартак» приходил молодой Промес, он практически сразу начал играть и забивать, став одним из лидеров команды. Если Угальде удастся о себе заявить в такой же манере, можно будет говорить, что это удачное приобретение. Понятно, что деньги за него заплачены большие, поэтому надо, чтобы он сразу себя проявлял», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бушманова.

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.