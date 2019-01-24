Паредес тренируется с "Зенитом"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес прибыл на утреннюю тренировку команды, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

Аргентинец, как и значительная часть состава, пропустил начало занятия в тренажерном зале, однако пришел на игровую часть. Напомним, хавбек в ближайшее время должен перейти в "ПСЖ".

Свежее видео с Паредесом. Он - на тренировке "Зенита" pic.twitter.com/5844nEyM2M – СЭЗенит (@zenit_se) 24 января 2019 г.

Трансферы "Зенита". Паредес, Ракицкий, Акунья и Азмун //

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