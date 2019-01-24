11:34 24 января | Футбол — РПЛ

Паредес тренируется с "Зенитом"

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Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес прибыл на утреннюю тренировку команды, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

Аргентинец, как и значительная часть состава, пропустил начало занятия в тренажерном зале, однако пришел на игровую часть. Напомним, хавбек в ближайшее время должен перейти в "ПСЖ".

 

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