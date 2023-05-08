Озбилиз назвал лучшего армянина в истории российского чемпионата

Бывший полузащитник «Кубани» и «Спартака» Арас Озбилиз рассказал, кого считает лучшим армянским футболистом в истории РПЛ.

«Можно ли считать Сперцяна одним из лучших армян в истории РПЛ? Не люблю сравнивать одних футболистов с другими, но когда играл Юра Мовсисян, то уровень чемпионата России был совершенно другим. Он был нападающим, совершенно другого качества футболист. Мне тяжело их сравнить, но Сперцяну еще только предстоит показать свой класс», — приводит Sport24 слова Озбилиза.

Юра Мовсисян играл за такие российские команды, как «Краснодар» (2011-2012) и «Спартак» (2013-2016). Всего в России он провел 117 матчей, в которых забил 50 голов и сделал 18 результативных передач. В феврале 2021 года Мовсисян объявил о завершении карьеры футболиста.