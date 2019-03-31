Отставка Адиева станет седьмой для тренеров РПЛ в этом сезоне

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения от "Краснодара" в 21-м туре РПЛ (0:5) объявил об уходе в отставку. Она станет седьмой для тренеров премьер-лиги в этом сезоне.

До этого со своего поста уходили Игорь Ледяхов ("Ахмат", 6-й тур), Андрей Тихонов ("Крылья Советов", 9-й тур), Массимо Каррера ("Спартак", 11-й тур), Сергей Томаров ("Уфа", 13-й тур), Олег Кононов ("Арсенал", 14-й тур) и Дмитрий Кириченко ("Уфа", 20-й тур). Также заканчивали работу с командой три исполняющих обязанности главного тренера: Владимир Кухлевский в "Крыльях Советов", Александр Алексеев в "Енисее", Рауль Рианчо в "Спартаке". (Алексей Мороз)