Отман Эль-Кабир: «У меня нет большой мотивации, чтобы учить русский»

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир рассказал, с кем из партнеров по команде чаще всего общается.

— Можешь рассказать о своей жизни в России вне футбола.

— Если честно, вне футбола я почти ничего не делаю, просто хожу иногда поужинать в ресторан, свободное время могу провести со Стефаном Страндбергом или с Юрой Бавиным. В основном нахожусь дома, особенно после тренировок, восстанавливаюсь, — цитирует Эль-Кабира сайт «Урала».

— Стефан в интервью сказал, что ты был очень рад, когда он пришел в клуб.

— Хорошо иметь человека, с которым можно общаться на одном языке. Он тоже говорит по-шведски, которым и я владею. Хорошо, что есть такой человек, с которым можно поддерживать связь, на которого можно положиться. Шведский не мой родной язык, но все равно приятно, когда можно пообщаться на этом языке.

— Знаешь шведский потому что жил в этой стране?

— Да, я играл четыре с половиной сезона в Швеции, выучил язык. Учить шведский язык было гораздо легче, потому что он очень похож на голландский, поэтому я свободно могу говорить на нем. Швеция стала для меня вторым домом, потому что культурно очень похожа на Голландию.

— В России тоже давно находишься. Планируешь изучать наш язык?

— Русский потруднее. У нас в команде есть переводчик, поэтому у меня нет большой мотивации, чтобы учить русский (смеется). Но я уже знаю необходимые слова, цифры. Я уже гораздо лучше понимаю, но говорить все равно трудно. Каждый день я узнаю что-то новое.

— Кто из русских игроков «Урала» входит в топ-3 по уровню владения английским языком?

— Юра Бавин и Андрей Панюков хорошо говорят на английском. Кого поставить на третье место... Егорычев. Он тоже старается говорить. Ты сказал именно русских. Если еще считать украинца Дениса Кулакова, то тогда он попадет в тройку лучших.