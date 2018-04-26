Отец Педро Роши заказал статую сына из бронзы

Отец нападающего "Спартака" Педро Роши заказал бронзовую статую сына в полный рост, сообщает Globo. Игрок изображен в форме "Гремиу" с 32-м номером на спине. Скульптруа весит 200 килограммов.

Роша выступал за "Гремиу" с 2014 по 2017 год, после чего переехал в Россию. За комнду он провел 127 матчей, в которых забил 32 мяча. В "Спартаке" бразилец 11 раз выходил на поле и забил 1 мяч.