Отец Кузяева прокомментировал заявление Васильева о неприязни к «Зениту»

Отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева Адьям прокомментировал «СЭ» заявление бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева, помогавшего его сыну с переходом в европейский клуб. Ранее функционер сообщил Чемпионату о том, что Кузяев-старший признавался в неприязни к петербургскому клубу.

— Я предупредил Васильева, что дал две авторизации, потому что время поджимало, — заявил Кузяев-старший. — Оба человека работали по топ-5 европейским чемпионатам.

— У нас не было личной неприязни в отношении «Зенита», о котором говорит Васильев?

— Меня очень удивили его слова, потому что попрощались хорошо, пожелав друг другу удачи. Когда несколько недель назад он в первый раз вынес наши дела в публичную плоскость, я посчитал, что не имею права обсуждать наши внутренние договоренности. Ни о какой антипатии или обиды в отношении «Зенита» я никогда не говорил. Как можно так относиться к клубу, который дал моему сыну образование? Именно в «Зените» он добился приглашения в сборную, завоевал два чемпионства и Кубок России. Конечно, были рабочие моменты. (Евгений Белоусов)