Останется ли Влашич в ЦСКА? Мнение отца футболиста

Йошко Влашич, отец полузащитника "Эвертона" Николы Влашича, поделился с "СЭ" мнением о будущем своего сына. 21-летний хорват провел в ЦСКА год на правах аренды, но сейчас его будущее неизвестно.

ЦСКА арендовал Влашича у "Эвертона" в прошлом августе. В 25 матчах РПЛ хавбек забил 5 голов, в Лиге чемпионов на его счету 3 мяча, в том числе – победный в домашней встрече с "Реалом". Авторитетный сайт transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро. И его будущее – одна из главных интриг этого лета: от того останется ли Никола в составе красно-синих во многом зависит будущее команды.

Сейчас Влашич находится в Сан-Марино, где во вторник молодежная сборная Хорватии проведет свой первый матч на чемпионате Европы U-21.

– Думаю, очень скоро все станет понятно. Может быть, до конца месяца, – заявил в интервью "СЭ" Йошко Влашич.

– Чего хочет сын и вы сами?

– Не так важно, какой вариант я предпочитаю. Важнее, что считает Никола. Могу дать ему совет, но финальное решение все равно будет принимать он. Не секрет, что Россия и Москва – в сердце Николы. ЦСКА – подходящий клуб для него. Гончаренко – великолепный тренер, у команды много фанатов. Коллектив молодой, перспективный. Никола уже пережил с московским клубом несколько прекрасных моментов, но сейчас нужно думать о следующем сезоне.

– Когда же все решится?

– Думаю, до конца июня. (Гоша Чернов)​

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