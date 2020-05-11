Осинов сравнил Веретенникова с Месси

Бывший полузащитник «Ротора» Михаил Осинов высоко оценил умения экс-одноклубника Олега Веретенникова в исполнении штрафных. Веретенников за свою карьеру забил в чемпионате России рекордные 143 гола, а в «Клубе 100» занимает второе место. По словам Осинова, он также отрабатывал удары со стандартов, что ему впоследствии пригодилось в «Ростове».

— Как Бекхэм после тренировок по 100 ударов не делал, но конечно, старался совершенствоваться, — цитирует официальный сайт «Ростова» Веретенникова. — В «Роторе», бывало, я и Валерий Есипов оставались после тренировок и били по воротам, а потом подходил Олег Веретенников и подшучивал: «А че вы тренируете? Бить все равно буду я».

— И забивал?

— Он всегда в ворота попадал, как Месси сейчас. Еще очень круто бил Мирджалол Касымов из «Алании», чумовая левая у него. Когда перешел в «Ростов», то начал чаще исполнять стандарты, поэтому пытался делать лучше.