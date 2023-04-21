Орлов заявил, что Талалаев еще не раскрылся как тренер

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил перспективы тренера Андрея Талалаева, который 11 апреля возглавил «Химки».

«Если Талалаев согласился возглавить «Химки», значит, ему что-то гарантировали. Но я не знаю, как можно что-то гарантировать в этом клубе, если бюджета все время не достает. Я хорошо отношусь к Андрею, он настоящий футбольный специалист. Но эти его дергания из клуба в клуб... Могу сказать, что 50 лет — это не возраст для тренера. И даже 70 лет не возраст. Талалаев творческий человек. Он еще не раскрылся как тренер. Время у него еще есть. Человек должен совершенствоваться и делать выводы. Талалаеву еще жить и жить и развиваться. Все в его руках и голове», — приводит слова Орлова Sport24.

Талалаев 11 апреля стал главным тренером «Химок». Эта команда стала для 50-летнего специалиста уже третьей по ходу текущего сезона. Ранее специалист тренировал «Ахмат» и «Торпедо».