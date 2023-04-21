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Орлов заявил, что Талалаев еще не раскрылся как тренер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил перспективы тренера Андрея Талалаева, который 11 апреля возглавил «Химки».

«Если Талалаев согласился возглавить «Химки», значит, ему что-то гарантировали. Но я не знаю, как можно что-то гарантировать в этом клубе, если бюджета все время не достает. Я хорошо отношусь к Андрею, он настоящий футбольный специалист. Но эти его дергания из клуба в клуб... Могу сказать, что 50 лет — это не возраст для тренера. И даже 70 лет не возраст. Талалаев творческий человек. Он еще не раскрылся как тренер. Время у него еще есть. Человек должен совершенствоваться и делать выводы. Талалаеву еще жить и жить и развиваться. Все в его руках и голове», — приводит слова Орлова Sport24.

Талалаев 11 апреля стал главным тренером «Химок». Эта команда стала для 50-летнего специалиста уже третьей по ходу текущего сезона. Ранее специалист тренировал «Ахмат» и «Торпедо».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-orlov-talalayev-tvorcheskiy-chelovek-on-yeshche-ne-raskrylsya-kak-trener-no-vremya-yest
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
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Зенит – Динамо
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
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