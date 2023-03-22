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Орлов высказался о возможном возвращении к системе «весна-осень» в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о возвращении системы «весна-осень» в РПЛ.

«Переход на систему «весна-осень» — это глупость. Популистские дела. Лишь бы что-то поменять. Игры будут в те же дни. Только названия разные! Биологические часы наших футболистов выстроились под систему «осень-весна». Для чего возвращаться на «весна-осень»? Для чего эти эксперименты? Название ничего не меняет. Главное — содержание, игра, индивидуальное мастерство игроков», — приводит слова Орлова Sport24.

Переход на систему «осень-весна» в РПЛ был совершен в сезоне-2012/2013.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-orlov-o-vozmozhnom-vozvrashchenii-k-sisteme-vesna-osen-glupost-populistskiye-dela-nazvaniye-nichego-ne-menyayet
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Футбол
РПЛ
Геннадий Орлов
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И В Н П +/- О
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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