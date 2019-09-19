Орлов рассказал, когда Кокорин сыграет за «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин будет снова выступать за питерский клуб.

Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драки в Москве, во вторник покинули исправительную колонию в Белгородской области. Кокорин подписал с «Зенитом» новый контракт.

— 19 сентября он пройдет медицинское обследование в Санкт-Петербурге, — отметил Орлов в эфире своей передачи «ГСО Live». — Сразу будет решено, надо ли Кокорину отдохнуть. Скорее всего, нет. Потому что я знаю из его окружения, что он уже готов начать тренироваться. Изучение его медицинских показателей даст возможность расписать программу восстановления, как и чем заниматься. Если все будет в порядке, то думаю, что через полтора месяца он сможет быть в форме.

Есть еще одна штучка, которая вызывает интерес. Имеет ли он право играть за «Зенит»? Трансферное окно закрыто. У него контракт закончился. С 2 по 16 сентября надо было подать заявление о том, что возможна дозаявка. «Зенит» ее подал на Кокорина. Он сможет играть, когда восстановится. Даже уже этой осенью. Пожелаем ему успеха.