Орлов: «Может, если бы Дзюба пошел в «Торпедо», у них дела были бы еще хуже»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о несостоявшемся переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«В «Торпедо» другая атмосфера, другие игроки. А «Локомотив», все-таки, усилился — взяли Пиняева и Глушенкова. Плюс молодой тренер. Поэтому Дзюбе лучше в «Локомотиве». Может, если бы Дзюба пошел в «Торпедо», у них дела были бы еще хуже», — приводит Sport24 слова Орлова.

В феврале Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

На данный момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.