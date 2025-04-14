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14 апреля, 11:15

Бейл подарит Радимову раков как мотивацию в матче против ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в разговоре с «СЭ» заявил, что подарит раков Владиславу Радимову на матче 25-го тура против ЦСКА.

— Радимов просил раков.

— Да-да. Сегодня без мотивации! Если ты сделаешь это один раз, это сработает. Два-три-четыре — не думаю.

— Будут ли ему доставлены раки?

— Да. На матче против ЦСКА, потому что у него был матч «Зенита» и «Краснодара». Через неделю раки будут!

Перед матчем 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (5:1) защитник самарцев Гленн Бейл в качестве мотивации разместил в раздевалке цитаты Радимова с жесткой критикой команды.

«Крылья Советов» (26 очков) занимают 11-е место в РПЛ.

Владислав Радимов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
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 - : -
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 - : -
20.04 16:30
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