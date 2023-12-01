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Сегодня, 17:24

Орещук считает, что Тюкавин не смог бы закрепиться в клубе топовой лиги Европы

Алина Савинова
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Агент Роман Орещук поделился мнением о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Костя — сильный футболист. Я думаю, интерес из Европы к нему действительно был. Но условия «Динамо» вряд ли готовы потянуть зарубежные клубы. Костя не дешевый футболист», — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

Также он ответил на вопрос, смог бы Тюкавин закрепиться в Европе.

«Смотря какой клуб и чемпионат. В топовом клубе топовой лиги вряд ли. А вот в среднячке из топ-чемпионата наверняка смог бы», — добавил агент.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/oreshchuk-tyukavin-smog-by-zakrepitsya-v-serednyake-top-ligi-evropy
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
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