Орещук считает, что Лоськов и Пашинин найдут общий язык с Галактионовым в «Локомотиве»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб «Локомотива».

«Это закономерное решение, они доказали многое клубу — своей преданностью и работоспособностью. Это качественный и правильный ход. Уверен, что если Галактионов возглавит «Локо», то между ними не будет недопониманий. Думаю, что это все было обговорено со всеми сторонами. Галактионов тренер неплохой, парень молодой, Лоськов с Пашининым — тоже. Они найдут общий язык, я даже не сомневаюсь в этом», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

16 октября стало известно, что Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива». Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.