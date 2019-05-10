"Оренбург" – "Урал": гол хозяев засчитан ошибочно?

На 73-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Урал" (2:2) ошиблась бригада Алексея Еськова, засчитав первый гол хозяев поля. Ситуация получилась непростой для арбитров и требует детального разбора.

Голевая атака "Оренбурга" состояла из двух фаз. В первой из них в положении "вне игры" находился Джордже Деспотович. Должен ли был первый ассистент Антон Кобзев зафиксировать офсайд, сказать сложно. На повторе непонятно, от кого полетел мяч в направлении Деспотовича – от своего игрока или от Петрюса Бумаля.

Что касается второй фазы, то Кобзев определил положение "вне игры" у автора гола Алексея Сутормина, однако Еськов с помощником не согласился и взятие ворот засчитал. Как выяснилось позднее, ошибочно.

Минут через 20, в самом конце матча организаторы телетрансляции, наконец, показали повтор эпизода, на котором четко видно, что голевой пас Сутормину сделал не защитник "Урала" Денис Поляков, а Деспотович. Сутормин в тот момент располагался за линией офсайда. Значит, был прав Кобзев, а не Еськов. Гол хозяев следовало отменить. (Александр Бобров)