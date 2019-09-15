Стали известны составы «Оренбурга» и «Рубина» на матч 9-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Климович, Cиваков, Терехов, Зотов, Козлов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Шкофлек, Деспотович.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Данченко, Cтепанов, Уремович, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Коновалов, Зуев, Марков.

Матч «Оренбург» — «Рубин» состоится в Оренбурге в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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