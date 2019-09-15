РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Оренбург» открыл счет в матче с «Рубином». Видео

15:14
Теги:

«Оренбург» открыл счет в матче 9-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:0). На 49-й минуте гол забил полузащитник оренбуржцев Рикарду Алвеш.

Матч «Оренбург» — «Рубин» стартовал в Оренбурге в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проводит его текстовую трансляцию.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир