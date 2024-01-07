«Оренбург»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Футболисты и тренерский штаб «Оренбурга» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором сыграли вничью с «Сочи» (1:1).

Оренбургская команда выйдет из отпуска 10 января, в этот день игроки соберутся в Москве для прохождения медицинского осмотра и тестов на функциональную готовность. 11 января команда отправится в Турцию на первый учебно-тренировочный сбор. Первый сбор запланирован с 11 по 24 января. Второй — с 28 января по 9 февраля. Третий — с 13 февраля по 23 февраля. 26 февраля команда вернется в Россию, где продолжит подготовку к весенней части сезона. В этот период команда проведет шесть контрольных матчей. Соперники в Турции будут объявлены дополнительно.

По итогам 18 туров премьер-лиги «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице с 15 очками.

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