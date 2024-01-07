«Ахмат»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Футболисты и тренерский штаб «Ахмата» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

Грозненская команда выйдет из отпуска 10 января. Клуб проведет все три сбора в Турции. Первый запланирован с 10 по 22 января, второй — с 27 января по 7 февраля и третий — с 12 по 21 февраля. За этот период у «Ахмата» в планах провести восемь контрольных матчей. На данный момент известны только два соперника: «Краснодар-2» и «Алания». Информация о следующих соперниках будет опубликована на официальном сайте грозненского клуба.

По итогам 18 туров премьер-лиги «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице с 17 очками.

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