Медведев — о старте «Зенита» в РПЛ-2025/26: «Три очка лучше, чем одно или ноль очков»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат 1-го тура РПЛ в сезоне-2025/26.

«Зенит» дома победил «Ростов» — 2:1.

«Три очка лучше, чем одно или ноль очков. Но помимо очков команда много в чем еще должна прибавить», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Во 2-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Рубином». Матч пройдет 27 июля.