РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Орье отказался переходить в «Спартак»

16:08
Серж Орье. Фото Football Insider.
Серж Орье. Фото Football Insider.
Теги:

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье отказался от перехода в «Спартак», сообщает Football Insider.

По данным источника, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью был не против возможного ухода игрока после того, как команду пополнил экс-игрок «Вулверхэмптона» Мэтт Дохерти. Также указано, что президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви согласовал сделку, по которой клуб должен был получить солидную сумму. Однако сам футболист ответил отказом, так как переезд в Россию не привлекает его. Теперь английский клуб будет искать другие варианты для него.

27-летний Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В его активе восемь голов и 14 результативных передач в 83 матчах за лондонский клуб. В «Тоттенхэме» защитник получает 3,9 миллиона евро до вычета налогов.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7357
Все опросы
«Спартак» бросил перчатку «Зениту» в этом сезоне РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир