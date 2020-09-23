Орье отказался переходить в «Спартак»

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье отказался от перехода в «Спартак», сообщает Football Insider.

По данным источника, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью был не против возможного ухода игрока после того, как команду пополнил экс-игрок «Вулверхэмптона» Мэтт Дохерти. Также указано, что президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви согласовал сделку, по которой клуб должен был получить солидную сумму. Однако сам футболист ответил отказом, так как переезд в Россию не привлекает его. Теперь английский клуб будет искать другие варианты для него.

27-летний Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В его активе восемь голов и 14 результативных передач в 83 матчах за лондонский клуб. В «Тоттенхэме» защитник получает 3,9 миллиона евро до вычета налогов.