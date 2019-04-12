"Они выпивали алкоголь". Свидетель из кафе - о компании Кокорина и Мамаева

Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого.
Допрашивается свидетель Андрей Колесников, который является менеджер барной стойки в "Кофемании".
- Фамилия Гайсин вам знакома?
- Мне на допросе сказали, что этот человек – Гайсин.
- Как он выглядел?
- Мужчина в темно-синем костюме.
- Когда он пришел?
- Уже после замаха стулом.
- Зачем он пришел?
- Я не знаю.
- Кто-то наносил повреждения Гайсину?
- Я не видел.
- Кто-то из посетителей кафе требовал полицию вызвать?
- Мужчина, которого облили, подошел к барной стойке и сказал: "Что вы стоите, вызовите полицию".
- Пак или Гайсин проявляли агрессию?
- Этого я не помню. Они разговаривали, о чем – я не знаю.
- Были ли лица в состоянии алкогольного опьянения?
- Они выпивали алкогольные напитки за столом. А об их состоянии я сказать точно не могу.
- Ранее А.Кокорин посещал заведения?
- Я не видел. На Никитской я работал три года.
- Каков ваш график?
- Плавающий, пять смен в неделю.
- К следователю вас вызывали?
- Да.
- Показания помнили?
- Меня вызвали через неделю после произошедших событий.
- Вы следователю рассказывали о том, как события происходили?
- Да. Он записывал за мной.
- Показания читали, подписывали?
- Да, читал, потом подписывал. (Александр Рогулев)