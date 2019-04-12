"Они выпивали алкоголь". Свидетель из кафе - о компании Кокорина и Мамаева

Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Допрашивается свидетель Андрей Колесников, который является менеджер барной стойки в "Кофемании".

- Фамилия Гайсин вам знакома?

- Мне на допросе сказали, что этот человек – Гайсин.

- Как он выглядел?

- Мужчина в темно-синем костюме.

- Когда он пришел?

- Уже после замаха стулом.

- Зачем он пришел?

- Я не знаю.

- Кто-то наносил повреждения Гайсину?

- Я не видел.

- Кто-то из посетителей кафе требовал полицию вызвать?

- Мужчина, которого облили, подошел к барной стойке и сказал: "Что вы стоите, вызовите полицию".

- Пак или Гайсин проявляли агрессию?

- Этого я не помню. Они разговаривали, о чем – я не знаю.

- Были ли лица в состоянии алкогольного опьянения?

- Они выпивали алкогольные напитки за столом. А об их состоянии я сказать точно не могу.

- Ранее А.Кокорин посещал заведения?

- Я не видел. На Никитской я работал три года.

- Каков ваш график?

- Плавающий, пять смен в неделю.

- К следователю вас вызывали?

- Да.

- Показания помнили?

- Меня вызвали через неделю после произошедших событий.

- Вы следователю рассказывали о том, как события происходили?

- Да. Он записывал за мной.

- Показания читали, подписывали?

- Да, читал, потом подписывал. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live