Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, в котором озвучила свою оценку увольнению из футбольного «Локомотива» Юрия Семина. На ее взгляд — этот поступок стоит в одном ряду с увольнением из сборной России по хоккею тренера Олега Знарка вскоре после олимпийского триумфа-2018.

— Я встретила Знарка летом в Прибалтике, — вспомнила Тарасова. — Мы плакали с ним вдвоем! Что они делают?! Кого они наказывают?! Они народ русский наказывают! Это ведь видно — кто тренер, а кто нет. Только им не видно, этим начальникам. У них сейчас деньги. Ну как так — не отметить, не заплатить, выгнать из команды человека, который эту победу ковал! Как рука поднимается, кто они такие?

А еще у нас был прекрасный тренер, который сейчас живет в Швейцарии, — Вячеслав Быков. Это же тоже — Тренер! Потому что видно было, как он работает. По уму видно, по всему. Я так радовалась, что эти двое выделились из общей массы, которую назначают... И за Семиным, конечно, слежу и переживаю. С ним — та же история. Лично мы не знакомы, но нельзя жить в России, в ее спорте — и не знать Семина. Хотя футбольным болельщиком назвать себя не могу. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Тарасовой — скоро в «СЭ»