Он — все победы для «Локомотива». Крыховяк попрощался с Семиным
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк попрощался с главным тренером Юрием Семиным. Специалист покидает клуб в связи с истечением контракта 31 мая. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.
— Помню, мы играли очень плохо против «Ростова», — сказал Крыховяк на видео в Twitter клуба. — Мы с ним говорили, сказал ему, что я очень злой, надо измениьть то, как мы играем. Он мне сказал: «Ничего страшного». И потом, когда мы обыграли «Ростов», он мне сказал: «Это было специальноМы специально плохо играли, чтобы мы победили».
Я хотел бы сказать спасибо за эти два года. Все знают, что он очень хороший тренер. Он — все победы для «Локомотива». Но самое важное, что он и хороший человек. У него почти всегда улыбка на лице. Я желаю ему удачи на новом пути.
Гжегож @GrzegKrychowiak Крыховяк: «Сёмин — хороший тренер и хороший человек» #СпасибоПалыч pic.twitter.com/4XoGwXeluV— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020