Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк попрощался с главным тренером Юрием Семиным. Специалист покидает клуб в связи с истечением контракта 31 мая. С 1 июня команду возглавит Марко Николич.

— Помню, мы играли очень плохо против «Ростова», — сказал Крыховяк на видео в Twitter клуба. — Мы с ним говорили, сказал ему, что я очень злой, надо измениьть то, как мы играем. Он мне сказал: «Ничего страшного». И потом, когда мы обыграли «Ростов», он мне сказал: «Это было специальноМы специально плохо играли, чтобы мы победили».

Я хотел бы сказать спасибо за эти два года. Все знают, что он очень хороший тренер. Он — все победы для «Локомотива». Но самое важное, что он и хороший человек. У него почти всегда улыбка на лице. Я желаю ему удачи на новом пути.